La Francia rovina la festa all'Italia. A San Siro finisce 3-1

Lahato laall'e ai 68mila di Sanbattendo 3-1 gli azzurri e agguantando in extremis il primo posto nel gruppo 2 della Lega A di Nations League. Decisiva la doppietta di Rabiot con due colpi di testa al terzo minuto e al 65mo insieme a una punizione di Digne deviata in rete da Vicario che ha giocato titolare per il virus intestinale che ha fermato Donnarumma. Agli azzurri non è bastato il gol di Cambiaso al 65mo: la sconfitta con due reti di scarto li fa retrocedere al secondo posto nel girone. Partono subito forte i francesi che al terzo minuto passano in vantaggio: su corner Rabiot di testa prende il tempo a Buongiorno e mette in rete, malgrado il disperato tentativo di respinta di Dimarco. Al 32mo i Bleus raddoppiano: Frattesi è costretto a un fallo su Nkunku lanciato in contropiede e viene ammonito.