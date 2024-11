Gaeta.it - Belen Rodriguez pronta a tornare in TV con nuove sfide dopo la crisi amorosa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La modella e showgirlsi sta preparando per un significativo ritorno nel mondo dello spettacolo, annunciando un duplice impegno che potrebbe segnare una nuova fase della sua carriera. Con la premiere di “Amore alla Prova – Ladel Settimo Anno” fissata per il 2025,si prepara a esplorare i temi dei sentimenti e delle relazioni, mentre condivide la sua personale esperienza dicon Stefano De Martino. Scopriamo insieme i dettagli di queste novità.opportunità professionali perIl programma “Amore alla Prova – Ladel Settimo Anno” rappresenta una novità importante per, che per la prima volta si cimenterà come conduttrice su Warner Bros. Questo format, incentrato sulle dinamiche relazionali, segna il suo addio alle reti Mediaset, dove ha trascorso gran parte della sua carriera.