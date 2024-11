Liberoquotidiano.it - Urla & ego: ecco perché Lele Adani è il simbolo della tele-decadenza

Leggi su Liberoquotidiano.it

Si può essere entusiasti, appassionati, innamorati follemente del calcio (e del bel calcio prodotto dall'Italia) senza farlo pesare. È il consiglio che molti spettatori darebbero adopo Belgio-Italia, per migliorare una convivenza che certamente ha diversi lati positivi e potenzialità ancora inesplorate. Per definizione la Rai ha sempre bisogno di essere svecchiata e, alle volte, miracolosamente, se ne rende conto: a questo scopo ha promossoal commento delle partite dell'Italia al fianco di Rimedio, dopo averlo alternato tra lo studio e la cabina di commento delle gare delle altre Nazionali al fianco del sempreverde Stefano Bizzotto.era giàin quellecronache, lo è sempre stato, e il suo stile è rimasto lo stesso nel passaggio al commento dell'Italia. Giusto essere coerenti nella vita, ma in questo caso serve una piccola deviazione: essendo la Nazionale l'unica squadra che tutti noi tifiamo, serve massimo equilibrio.