Roma | lunedì i funerali di Margaret il sindaco di Lentini proclama il lutto cittadino

Palermo, 16 nov. (Adnkronos) -, 18 novembre, saràto(Siracusa), città di origine di AgataSpada, la 22enne morto durante un intervento di rinoplastica a. Lo ha annunciato ildiRosario Lo Faro che ha pubblicato sui social la ordinanza sindacale per lazione delnel giorno in cui saranno celebrati idella ragazza. "Lazione del- dice il- è il modo in cui l'amministrazione e l'intera città intendono manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio per il tragico evento". La scelta per esprimere "il cordoglio di tutta la comunità lentinese e i sentimenti di partecipazione al dolore dei familiari per la prematura e tragica perdita". Intanto oggi la salma ha lasciato la Capitale per fare ritorno in Sicilia.