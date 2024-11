Lanazione.it - Pupo, karaoke e videoclip. L’artista sceglie Castiglioni per il suo nuovo singolo

Leggi su Lanazione.it

Esci a cena e ti ritrovi a fare ilcon. Succede davvero in quel di Castiglion Fiorentino, per la precisione a Montecchio Vesponi tra lo stupore e l’entusiasmo di tutto. Accade giovedì sera. Alla fine Enzo Ghinazzi si trovava a Castiglion Fiorentino per un sopralluogo, visto che oggi girerà con una troupe tedesca unvideo musicale: la città della Torre del Cassero sarà la location del“Insieme“ che uscirà in tutta Europa. Farà parte delalbum con cuifesteggerà i suoi settanta anni e cinquanta anni di attività. E poi, dopo il lavoro, quando si fa ora di cena il sindaco Mario Agnelli, ormai suo grande amico, non può che tirar fuori uno dei suoi assi dalla manica. E così, il tempo di qualche chiamata, si sale in macchina e si parte: direzione Montecchio, pochi minuti dal centro storico di