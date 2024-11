Ilfattoquotidiano.it - Margaret Spada, nello studio di medicina estetica erano previsti “solo pre e post operatorio”

Chedi, dove si è sentita male la 22enneche voleva sottoporsi a una rinoplastica, nonnon si potevano effettuare interventi, ma come si legge in una autocertificazioni del 2009 il titolare dello, ora sotto sequestro, aveva dichiarato “di essere specialista in chirurgia plastica” allegando i titoli accademici e assicurava chesi sarebbero svolte“visite pre operatorie e controlliintervento“. Nei giorni scorsi era emerso che la struttura di viale Cesare Pavese, nel quartiere Eur, era sprovvista di autorizzazione per quel tipo di intervento e uno dei titolari era privo di specializzazione e non poteva effettuare interventi di chirurgia/plastica non a scopo ricostruttivo. Gli investigatori nel centro medico non hanno trovato alcun documento, a cominciare dal consenso informato.