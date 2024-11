Oasport.it - LIVE Paolini-Uchijima, Italia-Giappone 0-1 BJK Cup in DIRETTA: la n.4 del mondo prova a caricarsi sulle spalle la nazione

Paolini è reduce dalle WTA Finals di Riad in cui ha ottenuto ha battuto Elena Rybakina in due set prima di perdere con Aryna Sabalenka e Qinwen Zheng. L'avversaria odierna di Paolini è Moyuka Uchijima, numero 114 del ranking WTA. In singolare la nipponica vanta un best ranking di 101 del mondo ottenuto a giugno del 2023. Attenzione però a non sottovalutare la giapponese che gioca molto bene in doppio e potrebbe esaltarsi, come spesso avviene quando non si ha nulla da perdere. Jasmine Paolini è chiamata all'impresa. La numero 4 del mondo deve vincere il proprio singolare per pareggiare i conti e forzare il tie ai quarti di finale.