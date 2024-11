Lapresse.it - Argentina, l’ultima superluna dell’anno a Buenos Aires

Molte persone si sono riunite lungo le rive del Rio de La Plata a, in, per vederedel 2024. Questa in particolare viene definita ‘del castoro’, perché questo è il momento in cui i castori iniziano a preparare le loro dighe invernali e a fare scorte per i mesi più freddi che li attendono. Termine più popolare che scientifico, unasi verifica quando una fase lunare piena si sincronizza con un’oscillazione particolarmente stretta intorno alla Terra. Questo accade di solito solo tre o quattro volte all’anno e consecutivamente, dato che l’orbita della luna è costantemente mutevole e di forma ovale.