Lanotiziagiornale.it - Tagliate le stime sul Pil italiano. L’Ue smonta la propaganda del governo Meloni

L’obiettivo di una crescita all’1% entro l’anno, come auspicato e messo nero su bianco dal, diventa sempre più irraggiungibile. La Commissione europea nelle previsioni economiche d’autunno ha ritoccato al ribasso ledi crescita del Pil per l’Italia: 0,7% nel 2024; 1% nel 2025 e 1,2% nel 2026. A maggio, con ledi primavera, era prevista una crescita dello 0,9% per quest’anno e dell’1,1% per il 2025. Il Mef ha invece indicato una crescita dell’1% per il 2024; 1,2% per il 2025 e 1,1% nel 2026.Impietoso il confronto della crescita dell’Italia con il PIl dell’eurozona e delPer fare un confronto, il Pil dell’Eurozona è stimato allo 0,8% per il 2024; 1,3% nel 2025 e 1,6% per il 2026. Quello dell’intera Ue per il 2024 è dato allo 0,9%, all’1,5% nel 2025 e all’1,8% nel 2026.