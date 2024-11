Ilrestodelcarlino.it - Sentito anche Tomasucci. Sponsorizzazione sotto la lente: "Collaborazione totale"

Non solo file e documenti matestimonianze. Gli inquirenti cercano di dipanare l’intricata matassa di Affidopoli e si affidanoal racconto di chi potrebbe fornire elementi utili alla ricerca del "regista". Mauro, amministratore delegato dellaspa, è stato ascoltato dagli inquirenti come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta che al momento vede, tra gli iscritti nel registro degli indagati per concorso in corruzione, tre nomi: Franco Arceci, ex capo di gabinetto del sindaco Matteo Ricci, Massimiliano Santini, ex dipendente comunale assunto nello staff dell’ex primo cittadino e Stefano Esposto, presidente delle due no profit che in pochi anni hanno ricevuto oltre 600mila euro tra fondi pubblici e sponsorizzazioni private. Indagati per falso sono invece il dirigente comunale Eros Giraldi e il funzionario Loris Pascucci.