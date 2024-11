Spazionapoli.it - Ritorno Insigne-Napoli? L’ex agente si sbilancia: c’è la conferma

L’intervento in diretta da parte delprocuratore dell’attaccante del, Lorenzo, accende le fantasie dei tifosi: arriva la.Ilè impegnato sul fronte mercato nel tentativo di perfezionare la rosa da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Il tecnico pugliese attende innesti di livello per proseguire la stagione con netti miglioramenti, le richieste sono diverse. Non dovrebbero esserci novità sul fronte Lorenzo, malgrado l’apertura netta da parte di quest’ultimo in merito a un suggestivoin azzurro.attaccante numero 24, dopo aver ammesso di accettare un-bis, continua però a scatenare la fantasia dei tifosi partenopei. Are tale volontà, seppur tra le righe, è l’annuncio delprocuratore, Antonio Ottaiano.disicuro: “Chi non vorrebbe tornare?”Lorenzogradirebbe unalin seguito all’addio arrivato sotto la gestione di Luciano Spalletti.