Iodonna.it - Prince Harry e l’immigrazione Usa: ecco cosa rischia con Trump

Leggi su Iodonna.it

Milano, 15 nov. (askanews) – Gli avvocati del principesaranno molto impegnati nei prossimi quattro anni, dopo che Donaldha già espresso la sua volontà – in campagna elettorale – di far espellere il figlio di Carlo III dagli Usa., con tutto il suo lignaggio, risulta comunque un immigrato negli Usa. Immigrato che peraltro ha ammesso l’assunzione di droghe nel suo libro di memorie, “Spare”.accadrà? Lo abbiamo chiesto ad Alphonse Provinziano, avvocato italoamericano e fondatore dello studio legale statunitense Provinziano & Associates, un vero principe del foro in California.“L’uso di droghe da parte diè ben noto, e ha dovuto affrontare un bel po’ di percorsi di riabilitazione. Il problema è che l’uso di droghe nel passato, ti rende inammissibile per entrare negli Stati Uniti con una richiesta di visto.