Non scommettiamo contro il dollaro

«Sicuro. Efficiente. Europeo». Avrebbe dovuto sfidare, almeno in minima parte, il sistema internazionale dominato dalstatunitense ma dopo soli quattro anni di attività e una singola transazione, l’Instrument in Support of Trade Exchanges, meglio noto come Instex, è stato smantellato nel disinteresse generale.Era la piattaforma con cui l’Europa aveva deciso di rispondere allo strappo di Donald Trump sul nucleare iraniano. Quello del 2018 quando, a metà del suo primo mandato, il magnate newyorkese e neo-presidente eletto degli Stati Uniti aveva fatto saltare lo storico accordo di tre anni prima, considerato uno dei maggiori successi della politica estera obamiana, ripristinando le sanzionila Repubblica islamica. I firmatari europei, Regno Unito, Francia e Germania, avevano invece tenuto il punto.