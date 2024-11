MotoGp, a Barcellona guida Nakagami. Bagnaia cade nelle partenze

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 nov. (askanews) – Il giapponesecon la LCR Honda ha ottenuto il miglior tempo di 1:40.501libere di, ultima prova in calendario delha preceduto di 0.411 Pedro Acosta (GasGas) e di 0.414 Alex Marquez (Ducati Gresini). Quinto e settimo Jorge Martin (Ducati Pramac) e Francesco(Ducati Factory), rispettivamente a 0.470 e a 0.582. Da dire che i duellanti per il titolo non hanno fatto la simulazione del time-attack e valutando la successione di giri Pecco è stato migliore. Clamorosa caduta, senza conseguenze, diprove di partenza. L'articolo, aproviene da Ildenaro.it.