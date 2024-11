Quifinanza.it - L’Ue taglia le stime di crescita dell’Italia, sorpasso della Francia

L’Unione europea ha confermato un rallentamentoitaliana rispetto alle aspettative di inizio anno. L’economia del nostro Paese crescerà soltanto dello 0,7%, rispetto allo 0,9% previsto dale all’1% più volte indicato come obiettivo per il 2024 dal Governo. La causa di questo rallentamento sono principalmente le crisi del settore automobilistico e di quello del lusso.Confermate invece le previsioni diper l’Eurozona, i Paesi che utilizzano l’euro come moneta. Certificata anche la crisiGermania, che per il secondo anno di fila dovrebbe andare in recessione. Lainvece rispetta lee supera l’Italia indel Pil nel 2024, anche sesi aspetta un contro-del nostro Paese nel 2025.Rallenta laitalianaL’Unione europea ha diffuso i dati sulledidei Paesi dell’Eurozona, quelli che utilizzano l’euro come moneta corrente.