Gamerbrain.net - Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii: Nuovi dettagli svelati

A distanza di tempo dall’annuncio diin, Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA hanno svelatoriguardanti il capitolo della serie incentrato sui pirati, il quale si distanzia sia in ambientazione che meccaniche da quelli visti in precedenza, pur rimanendo in parte fedele all’opera originale. I giocatori, nei panni di Goro Majima, dovranno fare un lungo viaggio per recuperare i ricordi del protagonista, andati perduti a seguito di un incidente, navigando per i mari in cerca di tesori leggendari.– Gamerbrain.netStili di combattimentoLa seriesi è sempre contraddistinta per i suoi vari stili di combattimento, einnon è di certo da meno. Il gioco adotterà ben due differenti stili chiamati Mad e Sea Dog:Adottando lo stile “Mad Dog”, puoi combinare liberamente attacchi con pugni e calci a pugnalate, per eseguire una serie di mosse fulminanti e combo aeree per sconfiggere i nemici in grande stile.