Le Nazioni Unite premiano San Casciano dei Bagni: il borgo è eccellenza mondiale del turismo sostenibile

Firenze, 15 novembre 2024 - Nei giorni in cui l'Italia ospita il primo G7, ‘Un Tourism ovvero l'agenzia delleche si occupa del, premia Sandei(Siena) come "Best Tourism Villages". I bronzi di Sanaccanto a quelli di Riace. Due scoperte eccezionali Il premio dà risalto a quei borghi in cui ilè custode della cultura e delle tradizioni locali, celebrando la diversità e offrendo opportunità e salvaguardia della biodiversità. "Dobbiamo essere orgogliosi che Sandeiabbia ricevuto il riconoscimento 'Best Tourism Villages' di UN Tourism, perché rappresenta un'ulteriore riconferma di quanto l'Italia più autentica e genuina sia attrattiva nel panorama internazionale" commenta la ministra delDaniela Santanchè, impegnata nella seconda giornata di lavori del G7, che si conclude oggi.