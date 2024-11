Iodonna.it - «La parte scioccante non è tanto che ha vinto. È che un criminale condannato, che sputa tanto odio, possa occupare la poltrona più importante del Paese»

Nella serie Desperate Housewives aveva lasciato il Messico per trasferirsi negli Stati Uniti in cerca di opportunità. Nella vita reale, Eva Longoria ha deciso di fare il percorso inverso e di andarsene dalche la resa una star internazionale. Il motivo? L’America, secondo le sue parole, è diventato «undistopico», specialmente dopo la vittoria alle presidenziali di Donald Trump. Oggi l’attrice vive tra Spagna e Messico con il marito José Bastón e il figlio Santiago. La decisione, annunciata durante un’intervista con Marie Claire, non è arrivata all’improvviso ma è stata maturata nel tempo. Longoria spiega che già prima della pandemia «il clima era diverso» e che eventi come il Covid-19 hanno solo accelerato il cambiamento. Eva Longoria, diva dal fascino latino guarda le foto Eva Longoria e il disincanto dopo TrumpAttivista convinta, Longoria ha trascorso la scorsa estate dedicandosi alle elezioni del 2024.