Italia vs Francia | le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 2 di Lega A di Nations League 2024/2025. Entrambe già qualificate, le due squadre giocano per stabilire il primato.vssi giocherà domenica 17 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza di Milano.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli azzurri sono al momento primi con tre punti sui francesi e viaggiano dunque verso il primo posto nel girone. Solo un pareggio e quattro vittorie per la Nazionale di Spalletti che ha strapazzato laall’Esordio, poi due volte l’Israele, e infine il pareggio casalingo contro il Belgio e il successi in casa dei giallorossi.I francesi inseguono a tre punti di distanza e dunque hanno ancora la possibilità di arrivare primi. Il cammino in Nations League della Nazionale di Deschamps si è rivelato deludente in virtù della netta sconfitta casalinga per mano dell’e il brutto pareggio in terra d’IsraeleLE(3-5-2): Donnarumma, Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Cambiaso, Tonali, Locatelli, Frattesi, Udogie, Raspadori, Kean.