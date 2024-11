Inter-news.it - Italia-Francia dal sapore di Inter: Nazionale ad Appiano Gentile

In vista didi Nations League, laazzurra si allenerà ad, centro sportivo dell’. Ovviamente casa per i quattro nerazzurri convocati.RITIRO A CASA –sarà l’ultima partita di Nations League per ladi Luciano Spalletti, che adesso punta a confermare il primo posto del girone, avendo già ottenuto la qualificazione ai quarti della competizione. Per l’occasione il match si giocherà allo stadio San Siro, tana die Milan. Meazza praticamente già sold-out per accogliere la nuova vincente. Ma non solo. Per i quattro giocatori nerazzurri convocati si respirerà ancor di più l’aria di casa, perché gli azzurri si alleneranno ad. Sicuramente, il loro ritorno dopo la partita sarà molto più comodo rispetto alle altre volte.