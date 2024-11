Biccy.it - “Armistizio”, perché il nuovo indizio de La Talpa fa sospettare di Lucilla Agosti

Fra qualche giorno andrà in onda la terza puntata de Lae scopriremo chi sarà la nuova vittima del sabotatore dopo Ludovica Frasca e Marco Melandri. Nel corso della puntata – come mostrato nella clip de LaDetection su Mediaset Infinity – la produzione fornirà anche altri indizi per smascherare lae fra questi c’è una telefonata anonima che dice: “Ho un altroda parte della: lavi propone un“.L’, molto probabilmente, ricade nella parola “” e questo fa cadere i sospetti su. La conduttrice e speaker radiofonica, infatti, proprio sul sito ufficiale della radio per cui lavora (R101) si descrive così: “Nasco l’8 settembre, giorno dell’, ma raramente depongo le armi“.I sospetti principali sono ricaduti su lei, ma la parola “” mette luce anche su Alessandro Egger, Orian Ichaki ed Elisa Di Francisca.