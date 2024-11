Thesocialpost.it - Scomparso 32enne brasiliano a Palermo, la madre: “Fernando ha bisogno di cure, aiutatemi”

Leggi su Thesocialpost.it

È dal 28 ottobre che unain Brasile non ha più notizie del figlio,, un giovane di 32 anni. Originario del Brasile e residente da anni a Dublino,è un tecnico informatico che avrebbe dovuto viaggiare per lavoro. Laha scelto di rivolgersi alla trasmissione italiana “Chi l’ha Visto?” per lanciare un appello dal Brasile nella puntata di oggi, mercoledì 13 novembre.Leggi anche: Meteo, vortice di aria fredda sull’Italia: temperature in forte calo e ancora piogge da Nord a Sud“Mio figlio hadimediche. Dai movimenti della sua carta di credito, ho scoperto che il 3 novembre si trovava in un b&b di. Se lo trovate, vi prego, chiamate le forze dell’ordine. Sono una mamma disperata. Grazie a tutti”, ha detto la donna in un video trasmesso.