Roma, via a terza edizione Festival della Cultura Americana

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 14 nov. (askanews) – Il Centro Studi Americani, insieme alle principali università italiane e americane di, dà il via alcon il tema “Frontiere: spazi di identità, conoscenza e partecipazione”. Geopolitica, teatro, alimentazione, cinema, spazio, sport, sono solo alcune delle tematiche affrontate durante il. Quattro giorni di eventi e convegni al Centro Studi Americani e nelle università partner per scoprire il significato di “Frontiere”, linee invisibili che danno forma al nostro mondo. Nato nel 2022, ilha come scopo quello di avvicinare e far conoscere al pubblico ladegli Stati Uniti, comprenderne i valori e riflettere sul rapporto passato e presente con l’Italia e L’Europa. Il programma prende il via giovedì 14 novembre alle ore 18.