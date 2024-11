Gaeta.it - Risarcimento da tre milioni per il mancato sgombero del Centro sociale Leoncavallo a Milano

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante sentenza della Corte d’Appello diha riconosciuto undi circa tredi euro a favore della società Orologio, di proprietà della famiglia Cabassi, per il ritardo nellodi uno stabile situato in via Watteau, dove ha sede il noto. La vicenda ha origine da una decisione del 2003, confermata nel 2010 dalla Cassazione, che ordinava il rilascio dell’immobile. Tuttavia, la Pubblica amministrazione non ha messo in atto i provvedimenti necessari per garantire la fornitura della forza pubblica per eseguire l’ordine.La condotta omissiva della pubblica amministrazioneSecondo i giudici della Seconda sezione civile, la vicenda ha evidenziato gravi carenze da parte dell’amministrazione pubblica. La Corte ha fatto riferimento a una condotta omissiva che ha impedito l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.