Qualificazioni Mondiali Asia | pareggio tra Australia e Arabia Saudita vincono Iran e Corea del Sud

a reti bianche a Melbourne tranella sfida valida per letiche ai2026. Era la prima partita in panchina per il nuovo CTHerve Renard, al rientro dopo il quadriennio 2019-2023 e dopo l’addio di Roberto Mancini. Entrambe le squadre salgono a quota sei punti in cinque partite, quattro punti dietro il leader del Gruppo C, il Giappone. Nella altre gare da segnalare il successo dell’per 3-2 indel Nord, con l’interista Taremi che ha sbagliato un rigore, segnato uno sfortunato autogol, ma servito ben tre assist. Vittoria in trasferta sia per ladel Sud (3-1 in Kuwait) che per la Cina (1-0 in Bahrain). Sudni primi nel loro girone e ormai ad un passo dalla qualificazione. Vittoria casalinga per l’Oman sulla Palestina per 1-0, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno piegato il Kyrgyzistan per 3-0; infine vittoria del Qatar per 3-2 contro l’Uzbekistan e pari 0-0 tra Iraq e Giordania.