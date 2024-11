Ilfattoquotidiano.it - Padre di tre figli si finge morto, lascia la famiglia negli Usa e fugge dall’amante in Uzbekistan. L’appello: “Ci sono bimbi che vogliono indietro il proprio papà”

Inscena la sua morte tra i torrenti del Wisconsin,inda una donna e mette in scacco la polizia che ora gli chiede di tornare dai suoi familiari. La vicenda del 45enne americano Ryan Borgwardt,di tre, è di quelle esemplari per un buon thriller hollywoodiano. L’uomo era stato visto l’ultima volta a Green Lake, nello Stato del Wisconsin, lo scorso 11 agosto. In quelle ore aveva spedito un messaggio alla moglie dicendo che dopo aver compiuto un giro con il kayak stava tornando a casa. Solo che Borgwardt da quel momento in poi è scomparso. Venerdì scorso lo sceriffo della contea di Green Lake ha indetto una conferenza stampa e ha provato a ricostruire i tasselli della vicenda. Intanto il giorno dopo la scomparsa, in agosto, la polizia ha ritrovato il kayak di Borgwardt ribaltato, il giubbotto di salvataggio che galleggiava nel fiume, e sulla riva canna da pesca e cassetta degli attrezzi abbandonati.