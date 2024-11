Lortica.it - Oggi è la giornata per la prevenzione del diabete mellito tipo 2

Leggi su Lortica.it

THE FINDRISC TESTconoscenza rischio personale di2Consiglio di rispondere a questo semplice questionario per verificare il proprio rischio personale di cadere nel2.Si chiama “The Findrisc Test”, questionario internazionale, validato dalla Organizzazione della Sanità (OMS) e dalla letteratura scientifica mondiale.E’ articolato in otto semplici domande, ad ogni risposta corrisponde un punteggio. La somma dei punteggi ottenuti è un indicatore capace di evidenziare il rischio personale di insorgenza del2.1) QUANTI ANNI HA ? . meno di 35 anni 0 punti• tra 35 e 44 anni 1 punto• tra 45 e 54 anni 2 punti• tra 55 e 64 anni 3 punti• più di 65 anni 4 punti2) NELLA SUA FAMIGLIA C’E’ ALMENO UN PARENTE CON IL?• No 0 punti• Sì, tra i parenti lontani: nonni naturali, zii, cugini 3 punti• Sì, tra i parenti stretti: genitori naturali, figli, fratelli 5 punti3) QUALE E’ LA CIRCONFERENZA ALL’ALTEZZA DELL’OMBELICO ?• Donne (meno di 80 cm) Uomini (meno di 94 cm) 0 punti• Donne (tra 80 e 88 cm) Uomini (tra 94 e 102 cm) 3 punti• Donne (più di 88 cm) Uomini (più di 102 cm) 4 punti4) SVOLGE ATTIVITA’ FISICA PER ALMENO 30 MINUTI AL GIORNO ?• Sì 0 punti• No 2 punti5) CON QUALE FREQUENZA MANGIA FRUTTA, VERDURA, PANE INTEGRALE o di SEGALE ?• Tutti i giorni 0 punti• Non tutti i giorni 1 punto6) LE SONO STATI PRESCRITTI FARMACI CONTRO LA PRESSIONE ARTERIOSA ALTA ?.