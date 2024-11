Bollicinevip.com - Lisa Zacconi: il mio sogno, il cinema di Hollywood

Leggi su Bollicinevip.com

: il mio, ildiha 18 anni e viene da Piacenza. Ha appena terminato gli studi all’Istituto Tecnico Turistico e sogna di sfondare nel mondo delAlta 1.63 m, con occhi castano scuro e capelli castani,è una ragazza determinata ed intraprendente. Parla inglese e spagnolo, e nel suo cuore coltiva da sempre ildi vivere in America e far parte del grandeiano.Ti piacerebbe fare esperienza nel mondo della moda? «Assolutamente sì, anche se non ho mai provato. So di non avere l’altezza giusta per sfilare in passerella, ma mi vedrei bene in qualche campagna pubblicitaria. Il mondo diè il mioda quando ero piccola. La mia camera è piena di poster di icone come Michael Jackson, Diana Ross, Whitney Houston, Stevie Wonder.