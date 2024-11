Panorama.it - L'economia mondiale secondo Donald Trump

«Per me, la parola più bella del dizionario è tariff. Ed è la mia parola preferita», ha dichiaratoin un’intervista all’Economic Club di Chicago a metà ottobre. Per lui quel termine, tariffa o meglio «dazio», non rappresenta solo uno strumento economico ma una strategia per «difendere» gli interessi americani, un punto centrale nella sua campagna elettorale, che ha portato avanti con convinzione durante il suo primo mandato e che probabilmente rilancerà. Ma il ritorno dialla Casa Bianca significa anche tagli fiscali alle imprese, rimpatri di massa di lavoratori irregolari, deregolamentazione in campo energetico e tecnologico. È probabile che i suoi impegni di tagliare le tasse sulle società e allentare le politiche fiscali aumentino la liquidità e avvantaggino i mercati azionari.