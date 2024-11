Sport.quotidiano.net - Le pagelle dell’Italia. Di Lorenzo è rinato, quell’asso di Bastoni

Roma, 14 novembre 2024 – Ecco le. Donnarumma 6,5. Primo tempo da spettatore, nella ripresa pronto su Trossard e Openda, Lukaku lo grazia, il palo lo salva su Faes. Di7. Definitivamente, l’assist è premio all’ottimismo della volontà, sfiora due volte il gol, la seconda lo manca per errore suo. Decisivo su Lukaku nel finale. Buongiorno 7. Non è Calafiori, ma sigilla gli spifferi benissimo. Una certezza in più su cui contare.7. Solido e autoritario soprattutto con Big Rom, bravo anche ad impostare. Cambiaso 6,5. Diligente, nel primo tempo spinge di più, nella ripresa un paio di regali a Theate potevano costare cari (37’ st Gatti sv). Frattesi 6. Parte col freno tirato, poi lascia liberi i cavalli alternandosi con Barella. Rischia di regalare l’assist del pareggio con un retropassaggio avventato.