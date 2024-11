Gaeta.it - Italia: il primato nella sicurezza alimentare e la sostenibilità del settore agricolo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel panoramaattuale, l’si distingue per un’elevatae un impegno costante verso la. Recenti analisi hanno rivelato che il 99,5% dei campioni controllati presenta residui al di sotto dei limiti di legge, un segnale positivo per la salute dei consumatori. A questo si unisce la crescente efficienza nell’uso delle risorse energetiche e delle pratiche agricole, evidenziata dalla diminuzione del 14% nelle vendite di agrofarmaci negli ultimi dieci anni.e monitoraggio dei residuiSecondo l’Osservatorio Agrofarma, i risultati dellainparlano chiaro. L’analisi evidenzia che solo una piccola frazione di campioni presenta valori di residui oltre i limiti stabiliti. Questo dato non solo rassicura i consumatori, ma mette in luce l’impegno delagroper garantire un prodotto sano e di qualità.