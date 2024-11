Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte, Lukaku: parla Schwoch

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex attaccante (anche del) Stefanè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Sin qui mi è piaciuto molto Politano, è l’azzurro che nelle gare ufficiali ha offerto un importante rendimento, ha fatto bene in entrambe le fasi e ha avuto continuità. Insieme a lui anche Lobotka, ma anche Buongiorno ed altri azzurri. Il peggiore, almeno sino ad ora, penso sia statoe immagino che la pensino come me molti tifosi. E’ colui che mi ha deluso più di tutti, anche se è difficile trovare un peggiore in una squadra prima in classifica”.tra ile la nazionale belga “Giocare in Nazionale lo può aiutare dal punto di vista atletico? Di scritto non c’è niente, nel calcio: non lo si può dire con certezza.