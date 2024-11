Anteprima24.it - Decesso Ricciulli, il consigliere provinciale Sorrentino: “Amica e amministratrice di grande valore”

Tempo di lettura: 2 minuti“Una collega valorosa, dirigore morale e dicapacità amministrativa”. La ricorda così, ildella Provincia di Salerno del Psi, Pasquale, l’e assessore del Comune di Castelnuovo di Conza, Maria Antonietta, deceduta ieri nel reparto di rianimazione dell’ospedale del Mare dove era ricoverata per un intervento chirurgico.Sessantasette anni, assessore in carica da ben due mandati con il sindaco Francesco di Geronimo, Maria Antonietta, era stimata e conosciuta da tutti. Conosciuta nel panorama politico del Psi della provincia di Salerno,aveva gareggiato per la competizione elettorale delle scorse elezioni del consiglioproprio nella lista del PSI insieme aldelegato al turismo, Pasquale