Zonawrestling.net - WWE: Wes Lee è il primo qualificato maschile del Iron Survivor Challenge

Leggi su Zonawrestling.net

Una serata di qualificazioni a NXTL’ultima puntata di NXT ha visto i primi match di qualificazione per l’di Deadline, evento in programma il 7 dicembre alla Minneapolis Armory.Il match di qualificazioneWes Lee ha affrontato Cedric Alexander in un incontro importante per entrambi i wrestler. Lee cerca una nuova direzione dopo la conclusione della sua faida con gli ex compagni Rascalz, mentre Alexander vuole ricostruire la sua carriera dopo che gli ex compagni degli Hurt Business sono passati in AEW come Hurt Syndicate.Un match intensoL’incontro, che ha seguito la sorprendente qualificazione di Sol Ruca ai danni di Cora Jade nel torneo femminile, è iniziato con un approccio tecnico. I due si sono studiati con una serie di prese e contro-prese, fino a quando Lee ha accelerato il ritmo con un somersault senton backdrop.