Toscana regina dei marchi storici Ben 38 sono i più antichi al mondo

Lisa Ciardi FIRENZE Laospita alcuni deipiùal38, di cui 13 nel comparto agroalimentare (soprattutto legati a olio e vino), 6 in quello abbigliamento-moda, 4 nell’arredo-casa, 3 nell’automazione e 12 tra manifatturiero e servizi. Il fatturato più elevato si ha nell’automazione, cresciuta nel 2023 grazie all’iscrizione di uno iconico come Piaggio.i dati, aggiornati a ottobre 2024, del "Registro speciale deidi interesse nazionale", che include i titolari o licenziatari esclusivi did’impresa registrati da almeno mezzo secolo o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da altrettanti anni. Proprio in base a questi numeri, larisulta quinta a livello nazionale per numero diiscritti.