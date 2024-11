Gaeta.it - Sciopero Nazionale dei Ferrovieri: Lavoratori Fermi per 24 Ore il 13 Novembre in Italia

Facebook WhatsAppTwitter Il panorama dei trasporti insi prepara a subire un forte impatto. Il 13è stato indetto unodeidelle ferrovie, che si fermeranno per 24 ore. L’iniziativa, prevista per coinvolgere i dipendenti attivi negli impianti e nella manutenzione, porta con sé la preoccupazione di disagi significativi per i viaggiatori. È un segnale di protesta da parte dei sindacati Cobas Lavoro Privato e dell’AssembleaManutenzione Infrastruttura RFI, che mirano a richiamare l’attenzione su condizioni di lavoro e problematiche specifiche del settore ferroviario.Motivi delloe rappresentanza sindacaleLo, che si protrarrà fino alla mezzanotte del 13, è indetto da due sindacati principali che rappresentano idelle ferrovie.