Piogge Torrenziali a Catania: Strade Inondate e Danni Incalcolabili, Allarme Massimo

- Violenti nubifragi hanno colpito la provincia di, causando allagamenti estesi e gravialle infrastrutture. La situazione resta critica e le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento. Ecco gli aggiornamenti sulla situazione. Nelle prime ore del mattino, le precipitazioni si sono intensificate nella zona di Giarre, accumulando oltre 511mm di pioggia. Da mezzanotte, le autorità hanno registrato picchi impressionanti che hanno provocato numerose esondazioni. I Vigili del Fuoco sono impegnati in decine di interventi, cercando di arginare una situazione che sembra non avere precedenti. Alle ore 13:40, gli accumuli pluviometrici nel Giarrese hanno superato i 500mm, portando la popolazione a fronteggiare una vera e propria emergenza. Le località di Torre Archirafi, Riposto, Acireale e Aci Sant’Antonio sono le più colpite.