Gaeta.it - Nuova udienza sugli UFO negli Stati Uniti: il governo si apre alla verità sui fenomeni anomali

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Ildegliha organizzato un’importanteUFO, oggi presieduta dal Comitato per la supervisione e la responsabilità della Camera dei rappresentanti. Questo incontro avrà come tema centrale iNon Identificati, acronimo che si riferisce a quello che in passato era noto come UFO. L’evento rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza sulle ricerche condotte riguardanti avvistamenti non spiegati, sia sulla Terra che nello spazio.Dettagli sull’L’in corso si svolge presso il Rayburn House Office Building di Washington DC alle 17:30, ora italiana. Sarà possibile seguirla in diretta tramite diversi canali di informazione e piattaforme online. Questo incontro rappresenta la secondacongressuale dedicata agli UAP, mirata a far luce sulle attività di ricerca segrete condotte finora dal