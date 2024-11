Gaeta.it - L’università della Calabria conquista nuove posizioni nel ranking globale: ecco i dettagli 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittersi afferma con decisione nel panorama accademico internazionale, guadagnando importanti riconoscimenti nella classifica “Shanghai Globalof Academic Subjects“. Questa classifica, stilata dalla ShanghaiConsultancy, analizza le performance di atenei di tutto il mondo in diverse aree disciplinari e per l’Unical il risultato è significativo. Entrando in ben cinque categorie, l’Ateneo mostra un impattoricerca degno di nota a livello.Risultati eccezionali nel settorecomputer scienceUn particolare vanto perè rappresentato dal settore “Computer Science & Engineering“, dove si registra un notevole avanzamento di 50rispetto all’anno precedente. Attualmente, l’Unical è collocata nella fascia compresa tra 151-200 a livello mondiale eil secondo posto in Italia, solo dopo il Politecnico di Milano.