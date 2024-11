Gaeta.it - Castagne al forno, Antonino Cannavacciuolo svela il suo ingrediente segreto: fenomenali

Le tue castagne al forno saranno ancora più buone se aggiungi l'ingrediente segreto di Antonino Cannavacciuolo: parola di chef, e che chef! Antonino Cannavacciuolo, celebre chef stellato di Vico Equense, è noto per la sua cucina autentica e fortemente ispirata alla tradizione. Stiamo parlando infatti di un cuoco stellato capace di esaltare i sapori genuini della sua terra dando comunque un tocco personale e soprattutto tecnico. E cosa c'è di più tradizionale per questo periodo autunnale se non le castagne? Questi frutti dal gusto inconfondibile riportano alla memoria ricordi d'infanzia, quando si cuocevano sul caminetto o nella stufa diffondendo l'aroma in tutta la casa. Amate da grandi e piccini, le castagne al forno sono una delizia perfetta per le serate più fredde, semplici e facili da preparare.