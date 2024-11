Ilrestodelcarlino.it - Si alza il sipario sulla stagione musicale : "Avremo concerti di altissima qualità"

Una città che si veste di musica, che valorizza possibilità per regalare unadidi. Regista di tutto l’assessore alla cultura che parla di tantissime collaborazioni, passioni e competenze che si mettono a disposizione per un unico palcoscenico. Sabato si comincia con ladell’opera, realizzata con la rete lirica delle Marche. Primo titolo in programma ‘Un ballo in maschera, ad aprile su ilper ‘Madame Butterfly. Per la Gioventùd’Italia è Rita Virgili a spiegare: "Partiamo domenica con Vivaldi e Piazzolla affidato a Marziali al violino e quattro violoncellisti dell’orchestra di Santa Cecilia. Dall’auditorium san Filippo ci si sposta al teatro dell’Aquila con il quartetto di Cremona, reduce dalla tournée in America per un concerto dedicato ad Annio Giostra.