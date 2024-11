Regione Lazio approvato il Documento di Economia e Finanza 2025

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Roma, 11 novembre 2024 – ”Dopo il giudizio di parifica della Corte dei conti, l’approvazione in Consiglio regionale deldi, dimostra la coesione della maggioranza di governo e l’unità di intenti che caratterizza la nostra azione amministrativa. In primo luogo, l’equilibrio dei conti, la ferma volontà di non contrarre nuovo debito e una visione di sviluppo per unsempre più attento alle imprese e alle famiglie. Ci apprestiamo, quindi, alla prossima legge di stabilità e al prossimo bilancio di previsione in un clima di grande serenità e determinazione. Desidero ringraziare l’assessore al Bilancio Righini, tutti i colleghi della Giunta e del Consiglio regionale per il grande lavoro di queste ore”. Lo ha dichiarato il presidente della, Francesco Rocca.