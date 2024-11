Nuovasocieta.it - Moda femminile: le tendenze fashion dei prossimi mesi

Cosa ci aspetta, lato, nei? Vediamo qualche spunto che arriva direttamente dalle passerelle delleweek.Gonna in taffetà, elegantissimo passepartoutTra i capi che andranno più diquando si parla dinei, un doveroso cenno va dedicato alla gonna in taffeta. Soprattutto se lunga, può essere considerata un fantastico passepartout.Se abbinata con felpe o maglioni morbidi la si può rendere protagonista di un look curato ma comodo, perfetto per un colloquio di lavoro in un contesto non eccessivamente formale o per una giornata in ufficio.Il vantaggio del materiale? Oltre all’innegabile pregio, è importante ricordare che si tratta di un tessuto lucido e meravigliosamente luminoso. Se indossato, inoltre, è molto leggero, aspetto positivo non da poco neifreddi dell’anno.