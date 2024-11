Lettera43.it - Medio Oriente, Houthi: «Abbiamo colpito navi da guerra Usa»

Il portavoce degli, Yahya Sarea, ha reso noto come il gruppo yemenita abbia condotto due operazioni militari contromilitari statunitensi nel Mar Rosso e nel Mar Arabico della durata di otto ore. Nella prima di queste azioni sarebbe stata colpita la portaerei Usa Abraham Lincoln con numerosi missili e droni, nella seconda l’obiettivo sarebbero stati due cacciatorpedinieri. La risposta americana è arrivata tramite un video postato su X dal Comando centrale degli Stati Uniti che ha immortalato un caccia in fase di decollo con la scritta: «Gli aerei della Uss Abraham Lincoln sostengono le operazioni contro glisupportati dall’Iran nell’area di responsabilità del Comando centrale degli Stati Uniti».Aircraft from USS Abraham Lincoln (CVN 72) support operations against Iran-backeds in the U.