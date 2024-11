Iltempo.it - Il giorno della verità per Fitto in Europa. Ricatto della sinistra: diciamo no

È arrivato ildi svolta per il ruolo italiano nella Commissione Europea. Quello in cui Raffaele, designato da Ursula von der Leyen alla vicepresidenza esecutiva con la delega alla coesione, passerà in audizione alla Commissione Affari Regionali. E vede una vigilia con il gruppo dei Socialisti scendere in trincea. Al termine di una riunione di gruppo, il principale gruppo di centroespone una linea muscolare sul ministro italiano. «Non lo sosterremo come vicepresidente esecutivo», dice Gabriele Bishoff, tedesco, vicepresidente del gruppo. Per quanto si riserva il giudizio sulla preparazione di«vedremo domani come sarà». Mentre il presidente del gruppo Iratxe Garcia Perez osserva: «Porre sullo stesso pianoe Ribera è inaccettabile, l'accordo del Ppe era con le forze pro europee, come i socialisti e i liberali, e Ribera è una socialista.