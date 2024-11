Ilrestodelcarlino.it - Ex socio d’azienda infedele incastrato dai detective

di Tiziana Petrelli Esce dalla società che aveva contribuito a fondare, vende le sue quote all’exche la rileva interamente e poi va a lavorare dalla concorrenza, portando via con sè più di 200 clienti. Un danno economico che ha messo a rischio la tenuta sul mercato di un’azienda del settore antifurto del nostro territorio. Il titolare, un 45enne della provincia, ha denunciato tutto alla magistratura che, dopo 5 anni, si è pronunciata: il(coetaneo, anche lui del pesarese) dovrà risarcire il danno quantificato in quasi un milione di euro, a favore dell’azienda a cui si sono sottratti con dolo i profitti. "Un caso emblematico dell’importanza della tempestività delle indagini in campo imprenditoriale" racconta Alessandro Giuliani dell’agenzia Kontrol Service di Fano che è intervenuta in soccorso di quest’azienda della provincia, operante nelle Marche e in Romagna, rimasta invischiata in una situazione spiacevole e inattesa.