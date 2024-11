Ilrestodelcarlino.it - Alla gara Estate di San Martino trionfa la coppia Bucci-Baroc

La9 vs 18 ha aperto il secondo fine settimana agonistico del mese di novembre al Matilde Golf. Giovanni Baroni è stato il migliore assoluto con 86 colpi mentre Lorenzo Montanari (31), Franco Nicotra (34) e Silvano Bovi (42) si sono imposti nelle tre categorie nette. Il giorno seguente è andata in scena ladi Sancon la formula Louisiana a coppie. Lucae Federicohanno tenuto fede al pronostico imponendosi con un giro in 71 colpi, precedendo Domenico Vasapollo e Luca Vecchi Fossa col medesimo punteggio ma peggior parziale nelle ultime buche. Premiati nella categoria netta Andrea Oddi e Pietro Scarica (49) mentre Paolo Pizzetti e Daniela Battaglia (45) sono la migliormista. A inizio mese invece grande festa per Fabiana Villa, titolare dell’azienda agricola Favilla che ha sponsorizzato la divertente louisiana a squadre di quattro giocatori.