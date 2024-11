Sport.quotidiano.net - Spal, l’incubo è finito. Tre punti per respirare

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

All’inferno e ritorno. Dopo cinque gare da incubo, lainterrompe l’emorragia superando il Pineto al termine di una partita pazza. I biancazzurri – ridotti ai minimi termini – vanno sotto nel finale di primo tempo, poi sfruttano al massimo i 25 minuti disputati in superiorità numerica in avvio di ripresa mettendo la freccia con Bidaoui e Antenucci. E infine resistono in un finale caotico, giocato nuovamente in parità numerica. Mister Dossena decide di tornare alla difesa a quattro, per la precisione al 4-2-3-1. Una scelta figlia dell’emergenza dalla cintola in giù, ma non solo. In linea mediana – come previsto – il tecnico rinuncia al doppio regista, schierando Zammarini in coppia con Buchel. Sulla trequarti invece agiscono Bidaoui, D’Orazio e Rao, a supporto di capitan Antenucci. L’altra novità di giornata è l’avvicendamento tra i pali, con Galeotti che debutta dopo 13 panchine di fila (il portiere ferrarese non giocava una gara ufficiale da quasi sette mesi, proprio allo stadio Mazza col Pineto).