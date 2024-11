Gaeta.it - La Roma smentisce la presenza dei Friedkin a Ladispoli: ecco cosa è emerso

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La vicenda riguardante la presuntadella famiglia, proprietaria della, aha suscitato un notevole interesse tra i tifosi e i media. Secondo quanto riportato dalla testata Dagospia, isarebbero stati avvistati presso l’hotel Posta Vecchia, ma il club ha scelto di smentire tali indiscrezioni, sebbene non attraverso un comunicato ufficiale. Questo articolo esplorerà la situazione attuale, il contesto in cui si è sviluppata la notizia e i dettagli relativi alla struttura alberghiera.L’indiscrezione di DagospiaLa testata di Roberto D’Agostino ha pubblicato un’anticipazione riguardo alla visita della famiglia, suggerendo che i membri della dirigenza dellastessero soggiornando in incognito presso l’ex edificio di lusso situato a