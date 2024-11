Ilfattoquotidiano.it - La ritorsione della Cina per i dazi stravolge i piani di Stellantis-Leapmotor: stop al suv elettrico in Polonia. Ecco dove verrà prodotto

La contromossadopo il via libera dell’Unione Europea aisulle auto di Pechinodi. Il gruppo automobilistico, come anticipato da Reuters, dovrà rivedere igià elaborati con il suo partner cinese, annullando il progetto di produrre a Tychy, in, un secondo suv, il B10.Dopo la mossa di Bruxelles, infatti, il governo cinese ha vietato alle sue case automobilistiche di investire nei Paesi europei che hanno votato a favore deisui veicoli elettrici di fabbricazione cinesi, imponendo nuove tariffe fino al 45%. Si tratta di dieci Stati, tra i quali c’è proprio la.Così il nuovo crossoverB10 didovrà cambiare la propria fabbrica di produzione e in lizza ci sono i soli 5 Paesi membri dell’Unione Europea che si sono detti contrari (12 si sono astenuti).